Messico: indagine dei Legionari di Cristo, dalla fondazione compiuti abusi su 175 minori (2)

- Nel testo dal titolo "Rapporto 1941-2019 sul fenomeno dell'abuso sessuale di minori nella congregazione dei Legionari di Cristo dalla sua fondazione all'attualità" - l'istituto religioso segnala che le vittime sono state in gran parte adolescenti tra gli 11 e i 16 anni e che con 45 di loro, pari al 26 per cento del totale, si è avviato un percorso di risarcimento e riconciliazione. La "catena degli abusi" avviata da Maciel tocca il 63,43 per cento del totale dei casi trattati, segnala il testo. "L'abuso sessuale sui minori nella congregazione si è mescolato con l'abuso di potere e di coscienza da parte di persone che hanno approfittato dei loro incarichi", segnala ancora il testo denunciando che 14 dei violatori occupavano posti di responsabilità. (segue) (Mec)