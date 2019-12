Decreto Milleproroghe: Di Maio, avviare percorso che porti a revoca concessioni autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni dovranno essere sciolti gli ultimi nodi in merito al decreto Milleproroghe approvato ieri in Consiglio dei ministri 'salvo intese'. Ma intanto ho notato che qualcuno continua a lamentarsi della norma sulle concessioni autostradali entrata proprio nel Milleproroghe". Lo afferma il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio. "Che sia chiaro: bisogna avviare un percorso che ci porti alla revoca delle concessioni autostradali. Non dimentichiamoci - aggiunge su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - che questa gente si è arricchita con i soldi dei cittadini, dimenticandosi però di fare manutenzione a ponti e strade. Per noi questa è una battaglia di civiltà, perché serve giustizia per le vittime del ponte Morandi. E chi si oppone a tutto questo di sicuro non fa il bene del Paese. Sono sicuro che anche in questa occasione il governo, con grande senso di responsabilità, darà dimostrazione di compattezza". (Rin)