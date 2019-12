M5s: Di Maio, nato gruppo lavoro coordinato da Toninelli per percorso per Stati generali a marzo

- "Ho una bella notizia da darvi. Ieri, in occasione della riunione con i facilitatori, è nato un gruppo di lavoro che sarà coordinato da Danilo Toninelli per attivare il percorso per gli Stati generali che saranno a marzo. L’obiettivo è lavorare ad una nuova carta dei valori del Movimento. Dopo aver messo in sicurezza il governo, e chiuso una manovra per tutelare i cittadini, adesso pensiamo al futuro del Movimento cinque stelle". Lo afferma su Facebook il capo politico pentastellato, e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. (Rin)