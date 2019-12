Libia-Grecia: generale Haftar riceve ministro Esteri greco Dendias

- Il comandante dell'esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, oggi in visita a Bengasi. Haftar e Dendias hanno discusso di relazioni bilaterali, della situazione politica e del ruolo delle forze armate della Cirenaica nella lotta al terrosimo in Libia e nel Nord Africa. Lo riferisce l'ufficio per i media dell'Lna. L'incontro è avvenuto a Rajma, sobborgo a est di Bengasi. In precedenza, Dendias ha incontrato il premier del governo libico non riconosciuto di Al Baida, Abdullah al Thani, e l'omologo Abdul Hadi al Hawij. (segue) (Bel)