Legge Bilancio: Marin (FI), regalo di Natale del governo a italiani sono miliardi di nuove tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marin, deputato di Forza Italia, afferma che "la manovra conferma ancora una volta che il governo delle quattro sinistre sta insieme solo per salvare le poltrone. Sono divisi su tutto e l'unica soluzione che sono stati capaci di trovare è stata di mettere nuove tasse sulle spalle degli italiani. Arriva il Natale e il regalo per gli italiani del governo delle quattro sinistre sono miliardi di nuove tasse. Movimento cinque stelle, Partito democratico, Italia viva e Liberi e uguali mettono le mani nelle tasche degli Italiani che lavorano e producono - continua il parlamentare in una nota - e invece destinano sette miliardi di euro a chi sta seduto sul divano a non far nulla e percepisce il reddito di cittadinanza. L'esatto contrario di quello che serve al nostro Paese. Così facendo le quattro sinistre salvano le loro poltrone, ma portano l'Italia nel baratro. Speriamo che questa esperienza di governo giallorosso finisca il prima possibile - conclude Marin - e gli italiani possano decidere da chi essere governati con il loro voto". (Com)