Piacenza: Capone (Ugl) su donna morta su lavoro, in corso una vera e propria strage

- "L'Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia della donna di 65 anni che ha perso la vita a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. E' in corso una vera e propria strage sul lavoro, inaccettabile in un Paese civile come il nostro". Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in seguito alla morte di un'operaia rimasta schiacciata da una pressa nella ditta presso cui lavorava. "Occorrono più controlli e una formazione adeguata - continua il dirigente sindacale - soprattutto nei settori dove il rischio infortuni è più elevato. L'Ugl è in tour con 'Lavorare per vivere', per sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno e per dire basta morti sul lavoro". (Com)