Giustizia: Cicchitto (ReL), estensione trojan è compromesso giustizialista

- "L'estensione dell'uso del trojan anche agli incaricati di pubblico servizio insieme al ruolo dei pubblici ministeri è un compromesso molto favorevole ai giustizialisti, mentre con la scusa del bavaglio rimane in piedi il rapporto collusivo fra alcune Procure e i cronisti giudiziari". Lo afferma in una nota Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, in merito al decreto sulle intercettazioni varato dal governo. (Com)