Americhe: Bolivia entra nel "gruppo di Lima" ostile al Venezuela di Maduro

- Il governo della Bolivia, guidato dalla presidente ad interim Jeanine Anez, ha annunciato l'ingresso nel "gruppo di Lima", l'insieme dei paesi americani impegnati in una pressione contro il governo venezuelano di Nicolas Maduro. "Il ministero degli Esteri della Bolivia comunica l'ingresso della Bolivia nel gruppo di Lima. Così la Bolivia contribuirà a trovare una soluzione pacifica, democratica e costituzionale alla crisi in Venezuela, che deve essere guidata dal popolo venezuelano", si legge in una nota pubblicata sulla pagina internet del dicastero. La Paz muove così un ulteriore passo nella direzione strategica di politica estera opposta a quella dell'ex presidente Evo Morales, storico alleato di Maduro. Fondato nell'agosto del 2017, il Gruppo riconosce il governo del presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, Juan Guaidò, e promuove la caduta del regime di Nicolas Maduro attraverso forti pressioni internazionali. (segue) (Brb)