Americhe: Bolivia entra nel "gruppo di Lima" ostile al Venezuela di Maduro (2)

- La Bolivia, assieme all'Uruguay e al Messico ha sin qui avuto un ruolo singolare nella gestione dello spinoso caso regionale legato alla crisi politica in Venezuela. Messico e Uruguay hanno sostenuto la posizione di non ingerenza arrivando a proporre il cosiddetto "meccanismo di Montevideo", strumento diplomatico di supporto a un dialogo con un'agenda affidata interamente a governo e opposizioni del Venezuela. Una posizione distante da quella adottata dagli Usa e dai paesi aderenti al "gruppo di Lima". La Bolivia si è da parte sua astenuta in alcune delle votazioni più delicate in sede di Organizzazione degli stati americani (Osa). La Paz aveva anche deciso di seguire, pur se in modo defilato, i lavori del Gruppo internazionale di contatto, voluto dall'Unione europea. I recenti eventi elettorali e hanno però cambiato lo schema delle alleanze. Al posto di Morales, la presidente ad interim Jeanine Anez, ha dato mostra di rovesciare l'asse strategico riavvicinandosi agli Usa e garantendo sostegno al principale oppositore di Maduro, mentre il presidente eletto dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha fatto capire di essere molto più vicino alle posizioni del gruppo di Lima. (Brb)