Italia viva: Renzi a Sallusti, risarcimenti? Sono stato zitto per anni, ci vediamo in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il direttore del 'Giornale', Sallusti, si lamenta del fatto che ho iniziato a chiedere risarcimenti in sede civile. Sono stato zitto e buono per anni, adesso è colpo su colpo. Dice Sallusti che è 'il metodo dei furbetti e degli estorsori'. Io dico che è il metodo di chi crede nella giustizia. Ci vediamo in aula". Lo afferma su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)