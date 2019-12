Decreto Milleproroghe: Gelmini (FI), su concessioni autostradali governo coinvolga Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo giallorosso va stancamente e confusamente avanti, per modo di dire. Il Milleproroghe ne è un ulteriore esempio: ormai non vi è provvedimento che non esca dal Consiglio dei ministri senza il 'salvo intese', e senza che venga rinnegato o stoppato da una parte della maggioranza". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il Conte bis è schiavo del populismo del Movimento cinque stelle, condito dalla passività del Partito democratico e dalle 'sparate' di Renzi - aggiunge la parlamentare -. Un governo nemico delle imprese e che vuole bloccare l'Italia. Nelle ultime ore - dopo il caos dell'ex Ilva, dopo il caos Alitalia, dopo gli oltre 150 tavoli di crisi aperti al Mise - un altro nodo al pettine: le concessioni autostradali. Se si deve discutere delle concessioni autostradali lo si faccia nelle sedi opportune, con provvedimenti idonei e coinvolgendo il Parlamento. Assistiamo, invece, all'ennesima sceneggiata di un governo incapace e pauroso che non vuole affrontare le Aule e che procede a colpi di decreti e fiducie".(Com)