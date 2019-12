Turchia-Libia: Erdogan, possibile aumento sostegno militare a governo Tripoli "se necessario"

- La Turchia potrebbe aumentare il livello di sostegno militare fornito al governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite con mezzi aerei, navali e di terra, se necessario. Lo ha ribadito oggi il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. La Turchia "sicuramente" non cambierà le sue politiche in Siria e in Libia, ha aggiunto. Ieri, 21 dicembre, il parlamento turco ha ratificato il memorandum d’intesa sulla cooperazione militare e nel settore della sicurezza con la Libia, firmato lo scorso 27 novembre. Gli accordi riguardano la cooperazione militare tra Ankara e Tripoli e la demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo orientale. Quest’ultimo rivendica i diritti della Turchia nel Mediterraneo orientale rispetto alle perforazioni effettuate da Cipro ed è entrato il vigore lo scorso 8 dicembre. Le forze dell'esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, hanno fermato una nave battente bandiera di Grenada (Caraibi) con a bordo un equipaggio turco al largo delle coste di Derna. Lo ha annunciato il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari. "La nave è stata rimorchiata nel porto di Ras al Hilal per essere ispezionata, controllarne il suo carico e adottare le procedure internazionali previste in tali casi", ha dichiarato Al Mismari in una nota. (Tua)