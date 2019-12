Maltempo: interrotta circolazione sulla Roma-Lido per controlli alla rete di alimentazione

- Disagi lungo la linea Roma-Lido a causa del Maltempo. Atac informa attraverso il proprio profilo Twitter che "lungo la ferrovia regionale Roma-Lido la circolazione dei treni è interrotta fra Lido Centro e la stazione Colombo, in entrambe le direzioni, per una verifica sulla rete aerea di alimentazione". Verifica "a causa del forte vento. Bus sostitutivi sono in arrivo sulla tratta interrotta. E' utilizzabile, in alternativa, anche linea bus 06". (Rer)