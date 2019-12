Legge Bilancio: Baldelli (FI), M5s fa l'opposto rispetto a quanto detto in anni passati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2014 Beppe Grillo attaccava il governo di allora sul fatto di mettere la fiducia su un maxiemendamento e di non far esaminare la manovra dalla Camera in tempi congrui. Oggi il M5s al governo fa esattamente questo, come se nulla fosse, con la solita faccia di bronzo". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. L'esponente azzurro, dopo la richiesta della fiducia da parte del governo, ha letto in Aula il testo del post del blog di Beppe Grillo, del 18 dicembre 2014, dal titolo "Natale in Parlamento".(Rin)