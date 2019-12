Milano: Sollazzo (M5s) su nomina Limonta, per scelta Sala ha seguito più il manuale Cencelli che merito e competenze

- "Il consigliere Paolo Limonta è sicuramente mosso dalla passione e conosce il mondo della scuola essendo un insegnante. Se però il Sindaco Sala, per mettere a tacere i mal di pancia all'interno della sua maggioranza, dice che la sua scelta ha guardato alle competenze allora mi sarei aspettato una figura decisamente più tecnica e lontana dalle logiche politiche, magari un ingegnere esperto di edilizia scolastica". Lo dichiara il consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Simone Sollazzo, in merito al rimpasto di giunta annunciato dal sindaco Giuseppe Sala. "Si è preferito invece assegnare una poltrona a Milano Progressista che ancora era rimasta senza un rappresentante in Giunta. Non vuole essere una critica alla persona ma ai criteri di scelta che sembrano seguire il 'manuale Cencelli' invece che merito e competenze". (Com)