Turchia-Grecia: ministro Esteri Cavusoglu, possibile petizione congiunta a Corte Aia su zone marittime

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu non esclude che Ankara e Atene possano presentare una petizione congiunta alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia per delineare le zone marittime. In un’intervista al quotidiano ellenico “To Vima”, Cavusoglu ha spiegato che tale prospettiva non è stata discussa nell’incontro a Londra fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier greco Kyriakos Mitsotakis. “Siamo aperti a tutte le opzioni che siano giudicate accettabili da entrambe le parti, ma abbiamo bisogno di un processo di dialogo per raggiungere un risultato del genere”, ha spiegato il capo della diplomazia di Ankara. (Gra)