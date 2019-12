Migranti: Salvini, con tutti i problemi in Italia qualche giudice ha tempo di perseguitare me?

- "Sì, processatemi per sequestro di persona. Poi magari decado da senatore, mi buttano fuori dalla politica, ma voglio vederli in faccia, occhi negli occhi gli accusatori. Pensano di farmi paura. Ma con tutti i problemi che ci sono in Italia da Nord a Sud, c'è qualche giudice che ha tempo e denaro pubblico da perdere per perseguire, o meglio perseguitare Matteo Salvini, noto sequestratore di persone? Dai...". Lo ha affermato in una diretta Facebook il leader della Lega, a proposito della vicenda Gregoretti. (Rin)