Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEUdienza processo a carico di Marco Cappato per il suicidio assistito di dj Fabo. Attesa sentenza.Palazzo di Giustizia, via Carlo Freguglia 1 (ore 09.30)Manifestazione dei lavoratori di Auchan e Simply nell’ambito delle 8 ore di sciopero proclamate a livello nazionale con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Lombardia, contro il piano di riorganizzazione di Conad.Piazza Città di Lombardia (dalle ore 10.00 alle 13.00)Rappresentazione teatrale intitolata 'Gianni Brera: storia di un lombardo' nell'ambito delle proposte culturali natalizie delle Regione Lombardia.Palazzo Lombardia - auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 18.30)(Rem)