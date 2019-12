Milano: De Corato (Fd'I) su nomina Limonta, Sala tira a sinistra, è già in campagna elettorale con il Leoncavallo in giunta

- "Il sindaco Sala risponde ai malumori per la nomina di Paolo Limonta dicendo che tira dritto, ma a me più che dritto sembra abbia svoltato decisamente a sinistra. Da che era direttore generale con l'amministrazione Moratti, è riuscito a scavalcare persino Pisapia, ex sindaco esponente della sinistra integrale milanese. Evidentemente, per garantirsi i voti dell'ala radicale, non era sufficiente avere Limonta tra gli esponenti della maggioranza e lo ha dovuto portare in Giunta". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, intervenendo in merito alle polemiche suscitate dall'annuncio del sindaco Giuseppe Sala di nominare Paolo Limonta ad assessore all'edilizia scolastica. "Persino la lista del sindaco Sala, composta da moderati, ha protestato per questo ingresso nell'assise. Si sa, però, che ormai - ha concluso l'ex vicesindaco di Milano - i moderati contano sempre meno nella maggioranza che sostiene Sala e sarà sempre peggio, perché se va bene il sindaco è ostaggio solo di Majorino e soci, ma se va male lo sarà anche di personaggi come Limonta, esponente dei centri sociali, spalleggiatore del Leoncavallo e militante responsabile di oltraggio alla memoria di Sergio Ramelli". (Com)