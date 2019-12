Credito: M5s, da Bankitalia vigilanza inadeguata, necessaria riforma governance

- "I fatti degli ultimi anni che hanno riguardato il nostro sistema bancario evidenziano un problema del quale dobbiamo interrogarci. E' innegabile che la vigilanza esercitata da Bankitalia sia stata evidentemente non adeguata ad evitare casi come quello recente della Popolare di Bari". Lo affermano in una nota i membri della commissione Finanze alla Camera del Movimento cinque stelle. "E' giunto il momento di fare autocritica e di assumersi le proprie responsabilità. In questo senso, la recente nomina a direttore generale dell'ex ragioniere dello Stato Daniele Franco è l'ennesima dimostrazione di come non si possa più prescindere da una riforma della governance di Bankitalia, per superare un sistema di nomine di fatto autoreferenziale. In gioco c'è infatti la credibilità dell'istituto stesso, che deve essere preservata. Serve una riforma - continuano i parlamentari pentastellati - che dia al Parlamento più voce in capitolo nella scelta dei vertici. Inoltre, la vigilanza andrebbe riformata per essere maggiormente incisiva negli interventi preventivi". (Com)