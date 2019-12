Romania: premier Orban, necessario fare luce su eventi rivoluzione 1989

- Il premier romeno Ludovic Orban ritiene che solo i responsabili del regime comunista possono provare a nascondere la verità storica dietro la rivoluzione del 1989. Lo ha affermato il premier romeno Ludovic Orban, spiegando che i “colpevoli” vogliono far dimenticare “i crimini di quei giorni”. Il primo ministro ha partecipato oggi all’inaugurazione di una mostra fotografica sui 30 anni dalla rivoluzione romena. “Coloro che erano presenti durante la rivoluzione romena del 1989 sanno cosa è successo, cosa pensavano, perché sono scesi per strada e messo a rischio le loro vite”, ha detto Orban, ripreso dall’agenzia di stampa “Agerpres”. Per queste ragioni, secondo il premier romeno, è necessario indagare per capire cosa è davvero accaduto nel dicembre 1989. (Rob)