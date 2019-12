Governo: Zingaretti, Conte un alleato del Pd, vera emergenza nazionale i giovani che scappano via

- Un Nicola Zingaretti a tutto campo quello intervistato da Lucia Annunziata a "Mezz’ora in più", su Rai3. Sul recente endorsement nei confronti dell’attuale presidente del Consiglio, il segretario del Partito democratico ha sottolineato che "Giuseppe Conte non è del Pd, è un alleato del Pd. Ero contrario che fosse lui il premier, ma ora che c'è dobbiamo governare insieme ed al meglio. Abbiamo il dovere morale di ricostruire due campi, uno alternativo a Salvini. Il premier è un pezzo di questo campo in cui si è ricollocato ed è un bene. Su chi guiderà il prossimo governo, quando ci sarà, lo vedremo". Quanto alle ultime divisioni nell’esecutivo, il leader dem ha provato a gettare acqua sul fuoco. Ad esempio, sulla tanto contestata norma contenuta nel decreto Milleproroghe sull'indennizzo ridotto nei confronti dei concessionari inadempienti, Zingaretti ha osservato che "non si tratta del primo passo verso la revoca. Se lo Stato trova delle forme per essere più autorevole nelle trattative con i concessionari è un fatto positivo. Quello che non va fatto sono i giudizi sommari, i colpi di mano, i pregiudizi su chi gestisce le autostrade". Sul Piano per l’innovazione del ministro Paola Pisano, il presidente della regione Lazio ha chiarito che "è entrato in Consiglio dei ministri un testo che entrava nei dati privati. Sicuramente andava verificato prima. Doveva esserci un confronto che non c'è stato. Bene hanno fatto Franceschini e il Pd a sospendere il provvedimento e chiedere di entrare nel merito". E su un presunto conflitto di interessi di Davide Casaleggio nelle strutture dello Stato, il leader dem ha risposto che "se c'è o si paventa, bisogna stare molto attenti". (segue) (Rin)