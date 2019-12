Governo: Zingaretti, Conte un alleato del Pd, vera emergenza nazionale i giovani che scappano via (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' da egoisti, da matti far parte di un governo e picconarlo", ha continuato Zingaretti che sulla futura agenda dell’esecutivo ha le idee chiare: "L'anima di questo governo dovrebbe essere la questione generazionale. La vera emergenza italiana è che soprattutto i giovani stanno scappando dal nostro Paese. Occorre investire su scuola, università e trasferimento tecnologico alle imprese. Noi lavoreremo per costruire questa prospettiva". Un cenno anche alla vicenda Huawei e 5G: "Le preoccupazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica devono essere prese in seria considerazione, in nome della sovranità italiana ed europea - il commento del segretario del Pd -. Un governo serio ha il dovere di verificare queste preoccupazioni. Se c'è un pericolo, come dice il Copasir, per la nostra sovranità nazionale, dobbiamo fare in modo di garantirla. Il tema del digitale è una grande fase che ci proietta nel futuro e l'Italia non può essere subalterna a chichessia". Non poteva, infine, mancare un riferimento alle cosiddette Sardine: "Sono persone perbene - le parole del leader dem -. Se, forse, la sinistra ha avuto un limite in questi 30-40 anni è di aver avuto la puzza sotto il naso. Rispetto a questo movimento noi diciamo bene, grazie, rimanga quell’autonomia, poi coerenza". (Rin)