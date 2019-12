Difesa: Turchia, entro il 2027 saranno operativi sei nuovi sottomarini

- La Turchia si doterà di sei nuovi sottomarini entro il 2027. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la cerimonia di varo del primo sottomarino turco classe 214 Tcg Piri Reis, avvenuta oggi a Golcuk, nella provincia di Kocaeli. Le unità classe 214 sono le prime in dotazione alla Marina militare turca con propulsione indipendente e possono avere in dotazione siluri pesanti, missili antinave e riescono a collocare mine contro determinati obiettivi. Il progetto dei sottomarini nazionali mira a perseguire una politica “per stabilire i diritti che sono stati rimandati. I lavori che svolgiamo nel Mediterraneo orientale, in Siria e in Libia rientrano in questo quadro”, ha aggiunto. (Tua)