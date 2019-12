Messico: indagine dei Legionari di Cristo, dalla fondazione compiuti abusi su 175 minori (3)

- I 33 aderenti alla congregazione riconosciuti colpevoli rappresentano il 2,44 per cento dei 1.355 religiosi ordinati nella storia della comunità: sei di loro sono morti senza essere stati giudicati dalla giustizia ordinaria, uno è stato condannato e un altro rimosso dall'incarico ed è al momento sottoposto a giudizio. "Gli altri, ad oggi, non sono stati processati per diverse ragioni, come la situazione legale nei vari paesi o la scadenza dei termini di prescrizione. Il documento segnala inoltre che 74 seminaristi avrebbero abusato di minori, e che l’81 per cento di questi non ha ricevuto in seguito gli ordini. (Mec)