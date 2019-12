Migranti: Orfini (Pd), governo assegni subito porto a Ocean viking

- "La Ocean viking ha salvato 162 persone e ha chiesto un porto sicuro all'Italia. Fino ad oggi il ministro Lamorgese ha seguito il 'protocollo' Salvini: non assegnare il porto fino al completamento dell'accordo di redistribuzione tra i paesi europei. Una scelta sbagliata e assurda". Lo dichiara su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "La norma in un Paese civile dovrebbe essere assegnare un porto, far sbarcare i naufraghi e attendere a terra in sicurezza la redistribuzione. E' il 22 dicembre - continua il parlamentare - fa freddo e sono annunciate onde di 5 metri. Evitiamo almeno questa volta l'ennesima follia: il governo assegni subito un porto". (Rin)