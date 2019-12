Libia-Grecia: generale Haftar riceve ministro Esteri greco Dendias (2)

- Il governo libico di Al Baida, non riconosciuto dalle Nazioni Unite, non vuole che la Libia contribuisca alla destabilizzazione del Mediterraneo, opponendosi ai paesi vicini, né vuole affiancarsi alla Turchia per andare contro a Cipro, Grecia ed Egitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri del governo della Cirenaica, Abd al Hadi al Hawij, in occasione della visita dell’omologo greco, Nikos Dendias, a Bengasi. "Durante l'incontro abbiamo discusso dei modi per rafforzare le relazioni tra i due paesi - ha detto -. Le relazioni storiche tra i due paesi vanno avanti da oltre 62 anni”. In merito ai colloqui con Dendias, Al Hawij ha affermato: “Abbiamo raggiunto un accordo con la Grecia in merito al rifiuto del memorandum d'intesa sulla sicurezza firmato tra la Turchia e il governo di (accordo nazionale di Fayez) al Sarraj”. Secondo quanto riferisce il portale "Cyprus Mail" Dendias dovrebbe recarsi in visita a Cipro nella serata di oggi. A Nicosia, Dendias dovrebbe incontrare l'omologo cipriota Nicos Christodoulides, informandolo in merito ai suoi contatti in Libia e Egitto. (segue) (Bel)