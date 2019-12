Agricoltura: assessore Rolfi, aree demaniali regionali a disposizione di produttori miele (2)

- La Regione e le rappresentanze delle aziende apistiche si impegnano dunque a dare continuità ai progetti esistenti di sviluppo e innovazione nel settore apistico lombardo, a predisporre uno studio per individuare aree di demanio per la moltiplicazione delle Api regina e la loro messa a disposizione agli apicoltori. "Ersaf ha a disposizione importanti aree agricole e forestali del demanio regionale che possono essere valorizzate anche per favorire il nomadismo e la selezione mirata delle api - ha aggiunto Rolfi - Nell'accordo approvato metteremo a disposizione le aree più idonee del demanio regionale individuate dagli apicoltori per queste funzioni. Un modo concreto per agevolare una ativita fondamentale per il settore agricolo e la biodiversità, di cui la nostra regione è leader in Italia." (Com)