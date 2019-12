Ict: Zingaretti su 5G, governo serio ha dovere verificare peoccupazioni Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le preoccupazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica devono essere prese in seria considerazione, in nome della sovranità italiana ed europea. Un governo serio ha il dovere di verificare queste preoccupazioni". Lo ha affermato, in merito alla vicenda Huawei e 5G, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. "Se c'è un pericolo, come dice il Copasir, per la nostra sovranità nazionale - ha aggiunto il leader dem - dobbiamo fare in modo di garantirla. Il tema del digitale è una grande fase che ci proietta nel futuro e l'Italia non può essere subalterna a chichessia".(Rin)