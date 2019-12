Governo: Zingaretti, Conte prossimo premier? Lo vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Conte non è del Partito democratico, è un alleato del Pd. Ero contrario che fosse lui il premier, ma ora che c'è dobbiamo governare insieme ed al meglio. Abbiamo il dovere morale di ricostruire due campi, uno alternativo a Salvini. Il premier è un pezzo di questo campo in cui si è ricollocato ed è un bene. Su chi guiderà il prossimo governo, quando ci sarà, lo vedremo". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)