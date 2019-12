Sicurezza: assessore De corato a pranzo di natale dell'Unavi dal ristoratore Mario Cattaneo, regione vicina a lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha preso parte oggi, su invito dell'Unavi (Unione Nazionale Vittime), al pranzo di Natale organizzato al ristorante di Mario Cattaneo, l'oste di Gugnano, frazione di Casaletto Lodigiano (LO), che la notte tra il 9 e il 10 marzo 2017 sparò e uccise un ladro che si era introdotto nel suo locale per derubarlo. "Il 14 dicembre del 2018 - ha ricordato l'assessore De Corato - ho consegnato a Cattaneo, a nome dell'intera Giunta, il decreto di rimborso delle spese legali con cui Regione Lombardia, come previsto da legge regionale, ha deciso di far fronte alle spese legali, riconoscendogli un contributo di 30.000 euro pari all'importo massimo complessivo dal regolamento regionale". In occasione del pranzo di oggi L'assessore De Corato ha ribadito la vicinanza della Regione all'oste in vista della prossima udienza prevista per il 24 gennaio". All'incontro erano inoltre presenti: Aldo Claris Appiani e Alberta genitori di Lorenzo ucciso al tribunale di Milano; Stefania Ripoldi figlia di Antonietta Migliorati uccisa in casa a Rho; Rosita Solano figlia dei coniugi Solano uccisi a Palagonia (Ct); Paolo Salvarani fratello di Andrea il taxista ucciso a Parma; Assunta Bianco sorella di Antonia uccisa dal compagno; Sabrina Falcone vittima di violenza fisica e psicologica; Vanessa Amati nipote di Elisabetta Fumagalli accoltellata dal compagno e sulla sedia a rotelle permanente. (Com)