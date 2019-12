Azerbaigian: presidente commissione elettorale, evitare irregolarità durante voto municipali

- Le autorità dell'Azerbaigian devono fare tutto il possibile per evitare irregolarità di alcun tipo alle elezioni municipali del 23 dicembre. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il presidente della Commissione elettorale centrale azera, Mazahir Panahov, ripreso dall'agenzia "Trend". Ogni violazione al codice elettorale verrebbe "percepita negativamente" dai cittadini, secondo Panahov. Per questo motivo, "dobbiamo fare tutto il possibile per evitare tale situazione", ha detto il presidente della Cec. "Tutti i processi elettorali devono tenersi in pieno accordo con i regolamenti in materia. Negli ultimi anni, la consapevolezza ha assunto un ruolo speciale nel processo elettorale", ha detto Panahov.(Res)