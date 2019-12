India: ministro Esteri Jaishankar il 24 dicembre in visita in Oman

- Il ministro degli Esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, si recherà in visita in Oman il 24 dicembre, su invito dell'omologo Alawi bin Abdullah. Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano segnalando che nel corso della visita Jaishankar incontrerà, oltre al titolare della diplomazia omanita, altri ministri del governo locale per discutere temi dell'agenda bilaterale. Nell'occasione, riferisce la nota, il ministro firmerà un accordo di cooperazione nel settore del trasporto marittimo e si recherà in visita alla comunità indiana a Muscat. L'india è tra i principali partner commerciali del sultanato. Nel biennio 2018-2019, il commercio bilaterale è stato pari a 5 miliardi di dollari. Nel 2018 l'India è stata il secondo maggiore importatore di petrolio greggio dall'Oman. L'Oman ospita oltre 7,80.000 cittadini indiani, la seconda più grande comunità di espatriati nel paese. Si tratta della prima visita del ministro degli Esteri in Oman dopo l'entrata in carica del nuovo governo indiano. La visita, fa sapere il ministero, rappresenta per Nuova Dehli l'opportunità di mostrare un maggiore impegno nella regione del Golfo. (Inn)