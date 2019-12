Decreto Milleproroghe: Zingaretti, Piano per innovazione andava verificato prima

- "Ieri è entrato in Consiglio dei ministri un testo che entrava nei dati privati. Sicuramente andava verificato prima. Doveva esserci un confronto che non c'è stato. Bene hanno fatto Franceschini e il Pd a sospendere il provvedimento e chiedere di entrare nel merito". Lo ha detto il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, in merito al rinvio del Piano per l'innovazione, nel decreto Milleproroghe, presentato dal ministro Paola Pisano. (Rin)