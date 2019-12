Legge Bilancio: Tripodi (FI), dimostra che governo è nato solo per tirare a campare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Tripodi, deputata di Forza Italia, parla in una nota di "una manovra tutta tasse che dimentica il Sud e la crescita. Il governo e la maggioranza hanno svolto malamente il compitino che si erano prefissati, tra l'altro costringendo la Camera dei deputati a recepire un testo immodificabile, andando così contro al suggerimento della Consulta. Insomma, questa manovra non gioverà al Paese, né al Parlamento. E' un esercizio di bilancio senza visione, né prospettive. Le tante micro tasse inserite renderanno il nostro Paese più fragile, gravando sulle tasche dei consumatori e delle imprese. Il vero assente, tuttavia - aggiunge la parlamentare - è il Sud. Nessuna misura ad hoc in grado di ridurre il gap con il resto del Paese, semmai le solite mance e mancette destinate a produrre effetti placebo. Il coraggio di fare: è questo il vero limite del governo giallorosso e della sua maggioranza. Sono nati per tirare a campare - conclude Tripodi - e questa manovra lo dimostra chiaramente". (Rin)