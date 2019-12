Medio Oriente: Netanyahu, Corte penale internazionale "arma in guerra politica contro Israele"

- La Corte penale internazionale (Cpi) “è diventata un’arma nella guerra politica contro lo Stato di Israele”. Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, nel corso della riunione settimanale del governo, commentando la decisione di venerdì della Cpi di avviare un’indagine per presunti crimini di guerra nei Territori palestinesi. “Mentre avanziamo in nuove aree di speranza e pace con i nostri vicini arabi, la Cpi ha fatto un passo indietro”, ha aggiunto. La decisione del procuratore Fatou Bensouda, giurista gambiana, “contro Israele è assurda per tre motivi”, ha spiegato. “La prima assurdità è che la decisione del procuratore contraddice completamente il principio fondante del tribunale stesso. “La Cpi è stata istituita dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, principalmente gli orrori che sono stati inflitti al nostro popolo, ed è stata ideata per affrontare i problemi che gli Stati avrebbero sollevato in merito ai crimini di guerra, come il genocidio o le deportazioni su larga scala”, ha affermato. (segue) (Res)