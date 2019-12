Medio Oriente: Netanyahu, Corte penale internazionale "arma in guerra politica contro Israele" (2)

- Netanyahu ha aggiunto: “Hanno preso un’accusa palestinese, che non ha uno Stato, e hanno accusato l'unica democrazia in Medio Oriente, che opera secondo i più alti standard legali delle democrazie occidentali, su cui la corte non ha giurisdizione. Questa è la prima assurdità”. “La seconda assurdità è che la decisione del procuratore contraddice la verità storica. Si oppone al diritto degli ebrei di stabilirsi nella patria degli ebrei. Trasformare il fatto che gli ebrei vivano nella loro terra in un crimine di guerra è un'assurdità di proporzioni inimmaginabili”, ha proseguito. “La terza assurdità è che la decisione del procuratore contraddice la verità contemporanea”, perché secondo Netanyahu non si rivolge a Stati come la Turchia, la Siria o l’Iran, ma a Israele “l'unica democrazia in Medio Oriente. Questa è una terribile ipocrisia. Continueremo a combattere contro queste tre assurdità”. Infine, Netanyahu ha ringraziato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e l'amministrazione del presidente Donald Trump che stanno lottando contro queste distorsioni e questa ingiustizia. (segue) (Res)