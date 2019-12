Medio Oriente: Netanyahu, Corte penale internazionale "arma in guerra politica contro Israele" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì Bensouda ha detto: "Crimini di guerra sono stati e sono tuttora commessi in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza". Il procuratore capo ha aggiunto che, avendo i Territori palestinesi stessi richiesto l'intervento della Corte, non è stato necessario richiedere l'approvazione dei giudici per avviare un'indagine. Il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accolto con favore l'annuncio della Cpi. "Lo Stato della Palestina - si legge in una nota ministeriale sul sito dell'agenzia palestinese "Wafa" - accoglie con favore l'annuncio dell'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale". "Riteniamo - prosegue la nota dell'Anp - che questo passaggio rifletta l'intenzione dell'Ufficio del Procuratore di aprire finalmente un'indagine sulla situazione in Palestina". "Lo Stato di Palestina - conclude il ministero di Ramallah - ribadisce il suo impegno a rispettare i propri obblighi legali in quanto paese aderente dello Statuto di Roma”. (Res)