M5s: Zanella (FI), vogliamo scoperchiare ennesimo conflitto di interessi di Casaleggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E così i paladini della lotta al conflitto di interessi del Movimento cinque stelle, o meglio colui che li dirige insieme a Grillo, scivolano sull'ennesima buccia di banana". Lo afferma la deputata di Forza Italia Federica Zanella, componente della commissione Telecomunicazioni della Camera. "Casaleggio avrebbe dato consulenze al ministero dell'Innovazione in materie in cui opera la sua società. Con l'aggravante - aggiunge la parlamentare su Facebook - che possa così venire in possesso di milioni di dati dei cittadini. Laddove non sono servite nemmeno le sanzioni del Garante della privacy (sulla cui prossima nomina, posticipata per troppe volte peraltro, vogliono pure mettere le mani) vigileremo su tutto per garantire la sicurezza dei dati dei cittadini. E per scoperchiare questo eventuale, ennesimo, conflitto di interessi di Casaleggio, abbiamo presentato come Forza Italia un'interrogazione a prima firma Mulè che ho sottoscritto convintamente. La cosiddetta 'democrazia digitale' della Casaleggio, è tutt'altro che democratica, non trasparente, come già accertato dal Garante e altrettanto non trasparente è la modalità con cui vengono investiti i denari versati dai parlamentari Cinque stelle. Per non parlare del ruolo dei 3 nuovi 'facilitatori' - conclude Zanella - di diretta investitura di Casaleggio, che indirizzeranno i parlamentari... E abbiamo ben capito, ora, in che direzione".(Rin)