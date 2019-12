Bolivia: arresto preventivo per Luis Soliz Morales, presunto cugino dell'ex presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura boliviana ha arrestato in via cautelare sabato Luis Hernan Soliz Morales, presentato da alcuni media come parente dell'ex presidente Evo Morales. L'accusa è di aver animato le violente proteste sociali delle settimane scorse nel paese, proprio attraverso contatti con l'ex capo dello stato, rendendosi complice dei reati di terrorismo e sedizione. "Lo abbiamo portato alla procura per leggergli i suoi diritti e per deporre nel caso 'terrorismo e audio'0 aperto contro EVo Morales", ha detto ai media locali il capo dello polizia Fernando Guarachi. La stampa regionale presenta Solis Morales come cugino di Evo, un legame che - secondo quanto scrive il quotidiano "La Razon" -, non è stato confermato dal legale dell'imputato, Jhonatan Vargas. Nel dossier della procura Soliz viene descritto come assistente dell'ex presidente. (segue) (Brb)