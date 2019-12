Rai: Portas (Italia viva), Salini e Foa vadano a casa

- "Salini e Foa vadano a casa. Come hanno ridotto una azienda strategica come la Rai è qualcosa di inconcepibile. E' necessario, come ha più volte sottolineato il presidente della Repubblica, che la Rai svolga appieno il proprio ruolo di servizio pubblico e ciò è possibile solo se ha una classe dirigente alla altezza della situazione". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, indipendente di Italia viva. (Rin)