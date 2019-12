Rai: Librandi (Italia viva), Foa e Cda devono dimettersi

- "Ha ragione Anzaldi. Serve un rinnovamento profondo in Rai che consenta a questa azienda strategica di essere fiore all'occhiello della informazione e non solo, e non in difficoltà dovuta a un gruppo dirigente non all'altezza della situazione. Foa deve dimettersi. Ma anche tutto il Consiglio di amministrazione". Lo dichiara il deputato di Italia viva, Gianfranco Librandi. (Rin)