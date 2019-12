Albania: bilancio nazionale, destinati 163 milioni di euro a ricostruzione dopo terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese destinerà 20 miliardi di lek (circa 163 milioni di euro) del bilancio statale per il 2020 alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 26 novembre. Lo ha affermato oggi il ministro delle Finanze albanese, Anila Denaj, sottolineando gli aspetti principali della manovra di bilancio approvata dal parlamento di Tirana. Nel budget nazionale è compreso anche lo stanziamento di un miliardo di lek (8 milioni di euro) per il sostegno abitativo alle persone colpite dal terremoto e che non hanno più un’abitazione, come riferisce l'agenzia di stampa "Ata". (Alt)