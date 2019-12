Rho: picchia famigliari, vicini di casa e cc, arrestato 37enne

- Ha aggredito i propri famigliari, un vicino di casa e anche i carabinieri. Folle serata per un pregiudicato italiano di 37 anni che, sotto l’effetto della droga, al culmine di una lite per futili motivi ha picchiato i genitori e il fratello e li ha poi minacciati con un coltello da cucina. Allertati dalle urla e dalle grida proveniente dall’appartamento dei genitori del 37enne, in via Fogazzaro a Rho, nel Milanese, sono intervenuti anche due vicini di casa. Uno dei due è stato aggredito e malmenato. Quando, intorno all’1 della notte tra sabato e domenica, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile, l’uomo era sotto il palazzo e stava danneggiando l'auto del fratello. Alla vista dei militari il 37enne si è scagliato contro di loro ed è stato bloccato e arrestato solo dopo una colluttazione. Anche i militari hanno riportato lesioni non gravi, guaribili in 7 giorni. I famigliari e il vicino di casa sono stati medicati al pronto soccorso e già dimessi. (Rem)