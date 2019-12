Maltempo: ripresa circolazione treni sulla linea Roma-Napoli

- E' tornata regolare la circolazione dei treni lungo la linea Roma-Napoli, via Formia, precedentemente sospesa per la caduta di alberi dovuta alle avverse condizioni metro tra Fondi e Formia. I treni in viaggio, comunica Luceverde su Twitter, hanno subito ritardi fino a 30 minuti. (Rer)