Legge Bilancio: Fico, regolamento non è stato violato, anch'io non contento per tempi

Roma, 22 dic 16:17 - (Agenzia Nova) - "Anch'io non potrei essere contento da presidente della Camera e da deputato. Ho usato tutti gli strumenti possibili, a questo punto non possiamo andare oltre perché c'è il rischio dell'esercizio provvisorio. Non ho violato in alcun modo il regolamento perché il presupposto della sessione di bilancio è che debba andare a compimento". Lo ha affermato il presidente dell'assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, rispondendo in Aula alle proteste delle opposizioni sui tempi compressi per l'esame della legge di Bilancio. (Rin)