Bolivia: partito di Morales avanti in sondaggio presidenziale, male i leader della protesta (2)

- Entrambi i candidati in testa al sondaggio hanno migliorato di sette punti percentuali l'indice di gradimento rispetto al sondaggio condotto a novembre. Camacho ha perso tre punti percentuali mentre Marco Antonio Pumari, leader di un'altra importante sigla della cosiddetta società civile, il comitato civico di Potosì, ne ha persi sei e gode ora del 10 per cento dei possibili favori dell'elettorato. Aumenta in modo consistente il numero di indecisi e di elettori pronti ad annullare il voto, dall'8 per cento del precedente sondaggio all'attuale 14 per cento. (segue) (Brb)