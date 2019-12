Energia: Arrigoni (Lega), governo arrogante mette mani su settore

- "Ritengo gravissimo che il commissariamento del Gestore dei servizi energetici (Gse), società controllata dallo Stato, avvenga per decreto, creando un precedente pericoloso". Lo afferma il senatore della Lega Paolo Arrigoni, componente della commissione Ambiente a palazzo Madama e coordinatore Energia del partito. "L'aspetto più assurdo ed inaccettabile - continua il parlamentare in una nota - è dato dal fatto che la norma che sentenzia con arroganza la fine anticipata di un Consiglio di amministrazione sia inserita nel proroga termini. Evidentemente, a questo governo, fa gola mettere le mani sulla società che opera nel settore energetico, che promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e che guida un gruppo capace di fatturare 30 miliardi all'anno, di cui 15 solo nella gestione degli incentivi. E' questo il tanto sbandierato Green new deal del governo giallorosso? Dobbiamo dirlo con forza: se ogni esecutivo può rimuovere con legge gli amministratori nominati dal precedente è la barbarie - conclude Arrigoni - e per questa ragione confidiamo in un intervento deciso e di garanzia del presidente Mattarella”.(Com)