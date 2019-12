Roma: Codacons, ancora un grave incidente mortale, città è giungla stradale

- "Ancora una grave incidente stradale a Roma che ha causato la morte di due ragazze investite a Ponte Milvio. Un episodio che porta alla ribalta la questione della sicurezza stradale nella capitale. Roma è una vera e propria giungla stradale dove regna oramai l’anarchia e il rispetto delle regole del Codice della strada è sempre più un miraggio". Così in una nota il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, secondo cui "a dirlo sono i numeri ufficiali su incidenti, morti e feriti registrati sulle strade della capitale: il 2018 si è chiuso con un bilancio tragico di 143 morti a Roma, di cui oltre un terzo, 57 vittime, sono proprio pedoni. Non va meglio nel 2019: solo nei primi 11 mesi dell’anno, e solo nell’area urbana della città, escluso Gra e zone oltre il Gra, gli incidenti sono stati 27.000, con 111 vittime e 12.568 feriti". Secondo il presidente “l’elevato numero di incidenti stradali a Roma è determinato da un lato dall’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine, che porta gli automobilisti a trasgredire in modo sistematico le regole, certi di non incorrente in sanzioni, dall’altro dal peggioramento delle condizioni dell’asfalto e dalla segnaletica inadeguata, come le strisce pedonali invisibili in molte zone della città. Per tale motivo - conclude - chiediamo alla Procura di estendere le indagini sulla tragedia di Ponte Milvio, verificando eventuali responsabilità per concorso dell’amministrazione comunale e accertando quanti e quali controlli stradali siano stati eseguiti dalle forze dell’ordine ieri nella zona teatro dell’incidente”. (Com)