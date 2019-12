Scuola: M5s su minacce ad Azzolina, serve reazione ferma contro odiatori da tastiera

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura rilevano che "questa volta non basta la massima solidarietà alla nostra collega e sottosegretaria al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lucia Azzolina, né è sufficiente la pur ferma e inequivocabile condanna dei violenti e volgari attacchi che le vengono rivolti attraverso i social. Servono provvedimenti severi contro questi odiatori da tastiera, che credono di essere immuni perché nascosti dietro uno schermo. Lucia Azzolina - continuano in una nota i parlamentari pentastellati - sta svolgendo con grande impegno il proprio ruolo e in pochi mesi ha ottenuto importanti risultati, da ultimo il decreto Istruzione, che fa compiere fondamentali progressi al nostro sistema di istruzione. Siamo e saremo accanto a lei e chiederemo massima severità per chi travalica così pesantemente il diritto di critica scadendo nella violenza verbale e nella diffamazione". (Com)